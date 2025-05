Latamcan volta ao Brasil gerando negócios e movimentando o mercado mundial de embalagens metálicas

Mais de 30 países, cerca de 700 expositores e muitos negócios fechados no mercado do aço. Assim começou o segundo dia da LATAMCAN, a maior feira de embalagens metálicas da América Latina – que segue até sexta-feira (23), no Bourbon Atibaia Resort, em Atibaia-SP.

O evento, que voltou ao Brasil nesta edição, atrai indústrias e representantes comerciais de ponta a ponta no processo de fabricação das embalagens metálicas que chegam até as lojas e supermercados. Além dos estandes de visitação com a exposição dos produtos, a feira também apresenta painéis setoriais, rodada de negócios e ainda renderá uma noite de homenagens para as empresas que se destacaram no último ano.

De acordo com um dos organizadores do evento, Luiz Barbosa, a feira se tornou um importante meio de comunicação entre os setores, possibilitando a troca de experiências, tendências do mercado, além de representar um grande canal de network.

“Tudo começou há 30 anos, com apenas sete empresas que decidiram tomar um café juntos e conversar sobre o setor. Hoje, batemos um recorde de participação nesta edição, mostrando que o ponto alto do evento é a credibilidade que ele passa aos seus participantes. E assim como crescemos fisicamente, evoluímos também no uso da tecnologia para que todos tenham acesso ao catálogo de empresas e contatos, por setor, através de QR codes. É um evento que tem duração de três dias, mas gera desdobramentos comerciais ao longo do ano" explicou, Barbosa.

A palestra de abertura dos painéis setoriais destacou o uso da tecnologia e Inovação empregadas no processo de litografia, técnica que imprime diretamente sobre o metal, transformando a embalagem em um produto personalizado, como encontramos por exemplo nas latas de biscoitos que chamam a atenção dos consumidores.

Segundo Eduardo Louver, palestrante do tema pela empresa Cinbal, do grupo Incoflandres, os investimentos em tecnologia se tornam cada vez mais necessários a fim de otimizar os processos e entregar projetos que possam provocar uma interação e o desejo de consumo no público final.

“Cada embalagem metálica que vai para a gôndola dos supermercados passa por dezenas de processos tecnológicos, como as camadas de segurança na área interna, que garantem manter a qualidade do produto no contato com o aço. No entanto, é do lado externo que falamos que a mágica acontece, onde a construção do nosso trabalho tecnológico junto ao cliente busca se comunicar com o consumidor e por consequência provocar o desejo de compra. E esse efeito é interessante, já que é muito comum encontrar embalagens sendo reaproveitadas no pós consumo devido a sua beleza, alto relevo ou campanhas especiais " destacou o diretor de Operações da Cinbal, empresa que também é uma das homenageadas desta edição ao completar 75 anos de história, com uma unidade em Mogi das Cruzes e outras duas no interior do estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Volta Redonda e Pinheiral.