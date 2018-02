Ligações locais e interurbanas de fixo para celular ficarão mais baratas

A partir do dia 25 de fevereiro, as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para celulares ficarão mais baratas. Segundo Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a redução no preço das chamadas locais vai variar entre 10,58% e 12,75 % e das tarifas interurbanas entre 3,98% e 7,41%.

A queda vai acontecer por conta da redução das tarifas de interconexão, pagas pelas empresas que utilizam a rede de outro grupo. O cálculo das tarifas é feito pela Anatel. De acordo com a agência, elas foram usadas inicialmente para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis.

Redução de preço

A redução das tarifas vale para as ligações originadas nas redes das concessionárias da telefonia fixa - Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercomtel - destinadas às operadoras de celulares. O preço médio das ligações locais de telefone fixo para móvel vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem imposto.

Para as ligações interurbanas feitas de fixo para celular com DDD iniciando com o mesmo dígito, por exemplo, DDD 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), por exemplo, o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39. Ao mesmo tempo, o preço médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular vai ser reduzido de R$ 0,62 para R$ 0,45.

Segundo dados da Anatel, a medida vai beneficiar cerca de 23,6 milhões de assinantes de telefonia fixa. A lista com a redução de cada concessionária está disponível no site da Anatel.