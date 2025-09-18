Lula lidera em todos os cenários para 2026, aponta Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para as eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (18) pela Genial/Quaest. Lula venceu em todos os cenários testados pelo instituto, inclusive em um eventual segundo turno.

Em um segundo turno, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 47% dos votos, contra 34% do adversário. Contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou 47% das intenções de voto, contra 32% da opositora. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, marcou 29%, ante 47% do petista.

Em eventual segundo turno, Lula registrou 43% das intenções de voto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que somou 35%. Já contra o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) registrou 33%, ante 40% do petista.

Ainda segundo a pesquisa, Lula venceria em eventual segundo turno contra todos os governadores de direita. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), obteve 32%, contra 44% do presidente. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcou 32%, ante 45% de Lula. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), alcançou 31%, contra 46% do petista. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), marcou 26%, enquanto Lula atingiu 45%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 cidades brasileiras de 12 a 14 de setembro. A coleta foi feira em domicílio com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de confiança.

O presidente também lidera no primeiro turno. Lula aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 24%, e Ciro, com 11%. Quando Michelle substitui o ex-presidente Bolsonaro, Lula marca 3%, contra 18% da ex-primeira-dama. Com Tarcísio, o petista tem 35% a 17%. Já nos cenários em que enfrenta Eduardo, Lula varia de 32% a 43%, enquanto o deputado marca entre 14% e 21%.