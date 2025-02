Lula: 'São 2 anos de reconstrução do país, trabalhando muito para trazer prosperidade para todos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rede nacional na noite desta segunda-feira (24/2) para celebrar o sucesso de "uma dupla de sucesso, mas que não é sertaneja", segundo suas palavras: o Programa Pé-de-Meia e o Farmácia Popular.

O primeiro, uma poupança para estimular a conclusão do ensino médio, que pode chegar a R$ 9.200 ao final do percurso, como forma de estimular a escolarização dos jovens e também de proteger a renda familiar. Destacou também o "Pé-de-Meia Licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor".

Lula ressaltou ainda a gratuidade de 41 remédios na rede conveniada ao Farmácia Popular, inclusive fraudas geriátricas.

Confira a íntegra do pronunciamento do presidente Lula

Meus amigos e minhas amigas,

Venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes.

Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil: o Pé-de-Meia e o novo Farmácia Popular.

É para os jovens brasileiros que trago a primeira boa notícia.

O pagamento da poupança de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia entra amanhã na conta e rendendo.

Tem direito ao valor quem passou de ano.

Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira.

E olha que legal: mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano.

Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família.

Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$ 200.

Se fizer o Enem, ganha mais R$ 200, também, num valor total que pode chegar a R$ 9,2 mil.

E a gente também criou o Pé-de-Meia Licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor.

A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular.

Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça.

Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade.

Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas.

Tudo de graça.

Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito pra trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa.

Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira: pra levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima.

Uma excelente semana pra todo mundo e até a próxima.