Metrô abre inscrições para 50 vagas de “Aprendiz Senai”

Os jovens que quiserem trabalhar no Metrô podem se inscrever para o processo seletivo das 50 vagas no curso de aprendizagem industrial. São 30 vagas para formação de eletricista de manutenção eletroeletrônica e 20 para mecânico de manutenção. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para concorrer às vagas para o curso de mecânico de manutenção, os candidatos deverão ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos na data de início do curso, em 22 de janeiro de 2018, e menos de 24 anos antes do término do aprendizado.

Para a formação de eletricista de manutenção eletrônico, deverão ter 16 anos na data de início das aulas e menos de 24 anos na data de conclusão.

O curso tem duração de dois anos e os aprovados receberão formação teórica, prática e profissional no Senai, numa jornada de 4 horas diárias, recebendo bolsa-auxílio de R$ 562,20 mensais. Confira edital completo aqui.

As inscrições deverão ser feitas diretamente na Escola Senai “Roberto Simonsen”, situada na Rua Monsenhor Andrade, nº 298, no Brás, nos dias 13 e 14 de novembro, das 8 horas às 16 horas.