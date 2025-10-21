Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do Supremo

Colegiado é responsável por julgar ações penais da trama golpista

21 outubro 2025 - 17h34Por André Richter da Agência Brasil
Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do SupremoMinistro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma do Supremo - (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta terça-feira (21) autorização para ser transferido para a Segunda Turma da Corte.

Atual integrante da Primeira Turma, colegiado responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista, Fux enviou ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, um ofício demonstrando o interesse de realizar a mudança.

A vaga na Segunda Turma foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Se estivesse permanecido na Corte, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado.

Com a solicitação de Fux, a Primeira Turma poderá ficar somente com quatro integrantes. A quinta vaga seria ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Barroso.

A Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Economia

Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF

Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
Nacional

Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação

Metanol: casos suspeitos de intoxicação em SP atingem menor patamar desde início das investigações
Balanço

Metanol: casos suspeitos de intoxicação em SP atingem menor patamar desde início das investigações

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon
Nacional

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira
Nacional

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira
Nacional

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira