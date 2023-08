Mogiano irá receber título de honra ao mérito por ações sociais

O mogiano Guilherme Augusto, conhecido como Guilherme Vesgo, vai receber um título de honra ao mérito por contribuir com ações sociais por 10 anos. O evento acontece na Câmara de Mogi das Cruzes, às 20 horas da próxima segunda-feira (14).

Entre as ações que Guilherme já participou estão: entrega de 1,2 mil chocolates para crianças carentes; envio de 25 toneladas de roupas, alimentos, remédios e eletrodomésticos para o Litoral Norte em fevereiro; cerca de 20 toneladas de cestas básicas durante a pandemia; mais de 100 cestas básicas no Natal para famílias com vulnerabilidade social; entre outras.

Em maio, Guilherme foi ao Piauí e entregou mais de uma tonelada de alimentos. “Fizemos um poço artesiano para um povoado que não tinha água”, revela. Ainda em maio, o Instituto Transforma, o qual Guilherme é coordenador de projetos sociais externos, fez uma ação juntamente com a Guarda Municipal. “Foi a ação maio amarelo. A GCM fez uma apresentação sobre trânsito para todas as crianças do Instituto Transforma”.

Guilherme falou sobre sua sensação de receber o título. “É uma sensação única, porque na minha vida, quando criança, passei muita fome. Me lembro de uma noite de muita fome, que minha mãe disse que se um dia tivesse condição iria ajudar muita gente. Hoje estou comemorando 10 anos de ação social, de ajuda ao próximo. Milhares de pessoas e famílias foram atendidas”.

Além disso, Vesgo contou suas próximas ações sociais. “Vamos realizar a festa de Dia das Crianças, que vamos fechar a rua de frente do Instituto Transforma no dia 31 de outubro e colocar brinquedos infláveis para 400 crianças”, explica.

Em dezembro, o Instituto Transforma irá ajudar uma instituição sem fins lucrativos, que deve ser um lar de idosos, a reformar sua sede. “Vamos ajudar com pintura e tudo que eles precisarem para reformar”.