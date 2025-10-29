Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Nacional

Moradores retiram cerca de 50 corpos em área de mata após operação

Comunidade diz que eles não fazem parte da contagem oficial

29 outubro 2025 - 09h13Por Da Agência Brasil
Comunidade diz que eles não fazem parte da contagem oficialComunidade diz que eles não fazem parte da contagem oficial - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Cerca de 50 corpos foram retirados de uma área de mata do Complexo da Penha por moradores, após a operação realizada pelas forças de segurança do estado, nessa terça-feira (28). Os corpos foram reunidos na Praça São Lucas, no centro da comunidade, e de acordo com os moradores, não fazem parte da contagem oficial de 64 mortos - 60 suspeitos e 4 policiais. A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não se pronunciou. 

O ativista Raul Santiago, morador do complexo, fez uma transmissão ao vivo e denunciou a  “chacina que entra para a história do Rio de Janeiro, do Brasil e marca com muita tristeza a realidade do país.” 

A pedido dos familiares, os corpos foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis. A comunidade aguarda a retirada dos corpos pelo Instituto Médico-Legal.

Se eles realmente estiverem fora das 64 vítimas contabilizadas ontem, o saldo total de mortos da operação mais letal já realizada pelas forças de segurança do Rio, pode chegar a 120. Durante a noite, mais seis corpos encontrados em área de mata no Complexo do Alemão foram levados para o Hospital Getúlio Vargas.