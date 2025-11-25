Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 25 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Moraes decide que Bolsonaro continuará preso na superintendência da PF

Ex-presidente foi condenado a mais de 27 de prisão pela trama golpista

25 novembro 2025 - 15h48Por Da Agência Brasil
Ex-presidente foi condenado a mais de 27 de prisão pela trama golpistaEx-presidente foi condenado a mais de 27 de prisão pela trama golpista - (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses pela trama golpista na Superintendência da Policia Federal (PF), em Brasília.

O ex-presidente foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22) por determinação de Moraes.

A prisão preventiva foi determinada por causa de uma violação da tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro e pela convocação de uma vigília nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. 

Segundo Moraes, a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu".