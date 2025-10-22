Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Moraes proíbe visita de presidente do PL a Bolsonaro

Valdemar Costa Neto teve seu pedido de visita negado nesta quarta (22)

22 outubro 2025 - 21h00Por André Richter da Agência Brasil
Moraes proíbe visita de presidente do PL a BolsonaroMoraes proíbe visita de presidente do PL a Bolsonaro - (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira (22) o pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Na decisão, Moraes vetou a visita por entender que o dirigente do partido de Bolsonaro ficou proibido de visitá-lo após a decisão na qual a Primeira Turma da Corte decidiu reabrir a investigação da trama golpista contra o político. 

“Em decisão de 4/8/2025, mantive, dentre as medidas cautelares em relação a Jair Messias Bolsonaro a proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros”, disse Moraes.

Nesta terça (21), o STF decidiu reabrir a investigação sobre a trama golpista envolvendo o presidente do PL.

Por 4 votos 1, o colegiado acolheu a proposta feita por Moraes, que é relator do caso, durante o julgamento que condenou os réus do Núcleo 4 da trama golpista, grupo acusado de disseminar desinformação contra as urnas eletrônicas. 

Um dos condenados é o ex-presidente Instituto Voto Legal (IVL), Carlos Cesar Moretzsohn Rocha.

Rocha foi contratado pelo PL para realização de estudos para basear a ação na qual o partido contestou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o resultado do primeiro turno das eleições de 2022. Na ação, foi usada desinformação para sugerir fraudes na votação eletrônica.

Com a decisão, a investigação deverá ser retomada para apurar os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

No ano passado, Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito sobre a trama golpista. Contudo, o político não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em nenhum dos quatro núcleos de acusados de tentar manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

Deixe seu Comentário

Leia Também

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
Justiça

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Governo anuncia R$ 170 milhões para o Programa Município Mais Seguro
Nacional

Governo anuncia R$ 170 milhões para o Programa Município Mais Seguro

Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família
Nacional

Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família

Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro
Nacional

Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro

Publicada decisão que condenou Bolsonaro; cabe recurso pela defesa
Nacional

Publicada decisão que condenou Bolsonaro; cabe recurso pela defesa

Região tem 15 casos de intoxicação por metanol descartados e um em investigação
Balanço

Região tem 15 casos de intoxicação por metanol descartados e um em investigação