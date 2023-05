Morre a Rainha do Rock brasileiro, Rita Lee aos 75 anos

A Rainha do Rock brasileiro, Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira (8), em São Paulo, aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família da artista. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença.

Segundo as informações da rede social da cantora, o velório será aberto ao público, no planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10 horas às 17 horas.

De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular.

Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos.