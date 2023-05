Morre aos 37 anos o deputado federal David Miranda

O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu na manhã desta terça-feira (9), aos 37 anos. Ele completaria 38 anos nesta quarta-feira.

Miranda estava internado desde o dia 6 de agosto de 2022 para tratar de uma infecção gastrointestinal, e foi alvo de infecções sucessivas, em um quadro de septicemia.

Casado com o jornalista Glenn Greenwald, ele estava internado desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito por Glenn nas redes sociais. "Sua morte, nesta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu, destacando a história do marido como inspiração para muitos por sua "biografia, paixão e força de vida ".

O presidente Lula (PT) publicou uma nota prestando solidariedade à família e afirmando que David foi um "jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais".