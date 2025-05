Morre, aos 90 anos, o embaixador Marcos Azambuja

Morreu nessa quarta-feira (28), aos 90 anos, o embaixador Marcos Azambuja, referência da diplomacia brasileira, que ocupou postos como a Embaixada do Brasil na Alemanha e a secretaria-geral do Itamaraty (vice-chancelaria).

A morte foi comunicada pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), onde Azambuja ocupava o cargo de conselheiro emérito.

No texto, o Cebri informou que “Marcos Azambuja serviu como embaixador na Argentina (1992-1997) e na França (1997-2003), e chefiou a delegação do Brasil para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra (1989-1990).

Foi coordenador da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Cúpula da Terra Rio 92).

No Ministério das Relações Exteriores, serviu como secretário-geral (vice-chanceler), tendo atuado ainda em Londres, na Cidade do México e em Nova York (ONU). Foi membro da Comissão de Armas de Destruição em Massa e do Fórum de Tóquio para a Não Proliferação Nuclear e Desarmamento, além de membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Fundação Roberto Marinho.

Articulista, Marcos Azambuja produziu textos para diferentes publicações ao longo de sua vida. Ultimamente, trabalhava em um livro que reuniria seus escritos, que versavam sobre os mais diversos assuntos, diplomáticos ou não.

“Com sua partida, o mundo ficou menos inteligente, menos divertido e menos sábio. Para o Cebri, em particular, trata-se de uma perda irreparável, uma vez que o embaixador era um colaborador atuante desde a sua fundação. Manifestamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas”, diz o comunicado.

Carreira

Marcos Castrioto de Azambuja nasceu em 9 de fevereiro de 1935. Diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil na França e na Argentina, além de secretário-geral do Itamaraty, entre 1990 e 1992. Ocupou o cargo de coordenador da Conferência Rio 92 e chefe da delegação do Brasil para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos, em Genebra (1989-1990). Autor de livros e artigos, foi ativo conferencista sobre temas relativos a relações internacionais nos campos do desarmamento, desenvolvimento sustentável, integração regional, direitos humanos e política espacial.

Foi vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), do Conselho Curador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, membro do Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo (USP).