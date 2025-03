Morre Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, aos 90 anos

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu, aos 90 anos, em São Paulo. A morte aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19) e não teve a causa divulgada.

O político assumiu o cargo em 2006, quando o então governador Geraldo Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à Presidência da República. Entre 2003 e 2006, foi vice-governador. Em janeiro de 2007, deixou o cargo para a posse do ex-governador José Serra.

A gestão de Lembo foi marcada pela 1ª onde de ataques da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) a alvos da segurança pública e ônibus na capital paulista. O episódio aconteceu em maio de 2006.

O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no Hall Monumental, das 10h30 às 15 horas e o sepultamento acontece no Cemitério do Araçá, a partir das 16 horas.