Morre ex-premiê italiano Silvio Berlusconi

O ex-primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12) em um hospital em Milão, informou a RTP-Rádio e Televisão Portugal, citando a agência italiana ANSA.



Berlusconi, 86 anos, estava internado no Hospital San Raffaele desde sexta-feira (9) devido a uma leucemia crônica.

O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês.

Há três dias havia sido internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente.

Nascido em 1936 em Milão, Silvio Berlusconi trabalhou como cantor ("crooner") de navio de cruzeiro antes de se tornar o 5º homem mais rico da Itália, com uma fortuna avaliada em US$ 7 bilhões, por meio da construção de um império de mídia, e foi dono de times de futebol Milan e Monza.

Em 1994, se tornou premiê – cargo que ocupou por 4 mandatos, o último encerrado abruptamente em 2011. Atualmente, seu partido, Força Itália, apoia o governo de extrema-direita de Giorgia Meloni, que quando jovem definiu o ditador e líder fascista Benito Mussolini como "um bom político."

Amigo de Vladmir Putin, causou mal-estar na Europa ao dizer, em meio à invasão da Ucrânia, que recebeu presentes e uma "carta muito doce" do presidente russo.

Protagonista de escândalos sexuais (como a realização das famosas festa "bunga-bunga"), autor de frases polêmicas e preconceituosas ("melhor gostar de garotas bonitas do que ser gay", piada sobre judeus) e alvo de dezenas de processos, Berlusconi acabou condenado definitivamente