Morre Tina Turner, a 'Rainha do Rock'n Roll', aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner, referida como a 'Rainha do Rock'n Roll', morreu aos 83 anos. A informação da morte foi confirmada pelas redes sociais da cantora.

Um representante de Tina afirmou à agência de notícias Reuters que a cantora morreu “pacificamente após uma longa doença” em sua casa em Küsnacht, próximo a Zurique, na Suíça.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, informa o comunicado, assinado por Peter Lindbergh.

Detentora de oito Grammys e com mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, Tina Turner é uma das maiores cantoras de todos os tempos. Muito conhecida por sucessos como “What’s Love Got to Do with It”, "We Don't Need Another Hero" e “The Best”.

EM ATUALIZAÇÃO