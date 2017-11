Motoristas precisam ter atenção nas estradas na volta do feriado

Na volta do feriado da Consciência Negra, os motoristas devem ficar atento ao movimento nas estradas em todo o Estado. A Polícia Rodoviária fará operação, com reforço no efetivo. Confira as mudanças nas vias.

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), estima que 200 e 340 mil veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral sul durante o feriado. Na volta, o tráfego deve se intensificar no domingo (19), a partir das 17 horas, horário programado para a implantação da Operação Subida (2×8) no Sistema Anchieta-Imigrantes. Neste cenário, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pista norte da rodovia Anchieta. A previsão é de que esta operação permaneça até às 21 horas e volte a entrar em vigor na segunda-feira (20), a partir das 10 horas, permanecendo até 1 hora da madrugada de terça-feira (21).

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Para o retorno à Capital, na segunda, o trânsito será intenso das 11 às 21 horas. No domingo (19) e na segunda (20), o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14 e 1 horas, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

TAMOIOS

Segundo a expectativa da Concessionária Tamoios, 110 mil veículos devem trafegar pela rodovia. Para o retorno do feriado, na segunda, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. O pico do trânsito deve ocorrer entre 12 e 22 horas.

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

A previsão de tráfego para o feriado é que entre 750 mil e 824 mil de veículos passem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos da via. No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 12 às 17 horas de segunda.

RODOVIAS OPERADAS PELA DER

Nas Rodovias Operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055); Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055); Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098); Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125); Rodovia Raposo Tavares (SP-270); Rodovia Floriano Rodrigues (SP-123) - na segunda-feira (20), é previsto grande volume de veículos a partir das 12 até às 2 horas de terça-feira (21).