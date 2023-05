OMS declara fim da emergência de saúde da Varíola dos Macacos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o fim da emergência de saúde internacional da Monkeypox, a Varíola dos Macacos.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na manhã desta quinta-feira. Porém, ele afirmou que os cuidados não podem acabar, assim como contra a Covid-19.

REGIÃO

No último levantamento feito pelo DS, em janeiro, as cidades do Alto Tietê tinham confirmado 71 casos da doença.

O município mais afetado pela Monkeypox foi Itaquaquecetuba, com 22 casos identificados. Mogi das Cruzes e Suzano confirmaram 16 infecções.

Em Ferraz de Vasconcelos, 10 pessoas testaram positivo para a doença. Poá confirmou cinco casos, e Santa Isabel apenas um, assim como Arujá.

Guararema e Biritiba Mirim não tinham registrado caso algum. Salesópolis não respondeu aos questionamentos da reportagem à época.