Operação Verão 2017/2018 terá o reforço de 2,9 mil policiais no litoral

As cidades litorâneas paulistas terão o reforço de 2.954 policiais a partir da próxima quarta-feira (20), quando começa a Operação Verão 2017/2018. O governador Geraldo Alckmin autorizou as jornadas extraordinárias para os policiais civis e militares atuarem no policiamento e reforçaram a segurança para os turistas.

A Operação Verão conta ainda com a ação de guarda-vidas nas praias e represas, para a proteção dos banhistas. A operação abrange os municípios de Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananeia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba.