"Paredão" é aposta do cantor Igor Leandro para o Carnaval

São Paulo, Janeiro de 2024 – O cantor e compositor Igor Leandro, conhecido por seu estilo pop envolvente, celebra o sucesso de seu mais recente álbum, "Meu Erro", lançado em dezembro de 2023. O álbum já conquistou ouvintes com suas melodias vibrantes e letras envolventes.

Em preparação para o Carnaval, Igor Leandro aposta no hit "Paredão", uma das faixas destacadas do álbum. A música tem conquistado a atenção do público pela fusão única de ritmos e pela energia contagiante, prometendo se tornar um sucesso nas festividades carnavalescas.

Igor compartilha sua empolgação: "Estou animado com a receptividade do álbum 'Meu Erro' e especialmente com o impacto positivo de 'Paredão'. A música tem uma vibe incrível e acredito que será a trilha sonora perfeita para o Carnaval deste ano."

Com a mistura envolvente de pop e ritmos brasileiros, Igor Leandro está pronto para levar sua música a novos patamares durante as festividades carnavalescas. O álbum "Meu Erro" já se destaca como um marco em sua carreira, prometendo consolidar seu espaço no cenário musical brasileiro em 2024.

Sobre Igor Leandro

Igor Leandro começou fazendo pequenos trabalhos como backvocal na igreja, e trabalhando com algumas bandas e artistas locais, tanto em estúdio como ao vivo. Depois de um tempo, resolveu se dedicar a sua carreira solo, postando vídeos no Youtube fazendo covers e conquistando um público cada vez maior nas redes sociais. Ultimamente tem feito apresentações musicais na região. Lançou em dezembro o single “Café”, que faz parte do álbum "Meu Erro" que conta com a participação especial de Miguela Magnata, além da produção musical de André Fortunato da Tantvm Music. Igor Leandro vem se preparando para trazer muita novidade e inovação nos próximos meses com seu novo trabalho autoral previsto para 2023. Seu lema é sempre trazer inovação e muita alegria através de seus shows e contatos com os fãs.