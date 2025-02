Pesquisa Origem e Destino 2023 mostra metrô como principal meio de transporte coletivo em SP

A participação do deslocamento por metrô entre todas as viagens feitas por transporte coletivo aumentou na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com isso, o metrô manteve-se como o principal meio de transporte coletivo. Somando as viagens de todos os modais coletivos – metrô, trem, ônibus, fretado e escolar -, o transporte metroviário registrou 22,6% de participação nas viagens por modo principal, contra 22,2% de 2017, ano em que foi feita a última pesquisa. Os resultados vêm da Pesquisa Origem e Destino 2023, realizada pelo Metrô e apresentada nesta terça-feira (11).

Apesar da redução de 15,1% no número total de todas as viagens diárias na RMSP pela primeira vez na história (de 42 milhões para 35,6 milhões), em parte por reflexo dos impactos da pandemia, o levantamento reafirma o importante papel do Metrô nos deslocamentos da população metropolitana. O estudo também traz um diagnóstico dos efeitos da Covid-19 nas mudanças da mobilidade urbana, especialmente em três frentes: novas relações de trabalho (teletrabalho, home office, híbrido), reestruturação do ensino (ensino remoto e cursos híbridos) e tecnologia (transporte por aplicativo e compras online).

Outro dado relevante da Pesquisa OD 2023 é o aumento percentual das viagens por motivo de trabalho. Das 35,7 milhões de viagens realizadas na RMSP, 46,2% (18,9 milhões) foram feitas por este motivo em 2023, representando aumento de dois pontos percentuais em relação a 2017. A participação do Metrô nessas viagens também cresceu proporcionalmente: de 61,41% para 70,51%. Os dados indicam que, mesmo diante das mudanças nos padrões de mobilidade, o Metrô segue com seu papel essencial na estruturação da mobilidade urbana.

Dentre os sistemas coletivos, o Metrô também registrou a maior taxa de integração em 2023 (82,1%), seguido pelo trem metropolitano (74,74%). Em 2017, esses números foram ligeiramente superiores: 83,1% e 79,11% respectivamente, mas a manutenção de altas taxas de viagens integradas destaca a política do Governo em investir massivamente na expansão da rede, oferecendo novas possibilidades de deslocamentos rápidos e sustentáveis.

Somente em 2024, essa expansão teve recorde de aporte de recursos pelo governo estadual, com a aplicação de R$ 4,26 bilhões. Atualmente, 34,6 km de linhas estão em construção, sendo 19,3 km liderados pelo Metrô, como as ampliações das linhas 2-Verde e 15-Prata e a implantação da Linha 17-Ouro.

Perfil socioeconômico da população

Os dados também apontam mudanças no perfil socioeconômico da população da RMSP. A renda familiar média mensal atingiu R$ 6.776 em 2023, aumento de 38,1% comparado a 2017. O nível de escolaridade também apresentou aumento, com 38,2% da população possuindo ensino superior completo. Pela primeira vez desde 1967, a pesquisa considerou a raça, seguindo os mesmos critérios do IBGE de autodeclaração.

Além disso, o número de empregos cresceu 11,7%, chegando a 10,5 milhões na RMSP, índice cinco vezes maior que o crescimento populacional, o que reforça a importância do transporte público para garantir o deslocamento da força de trabalho. Também houve um aumento significativo das pessoas realizando trabalho regular, de 38,4% para 45,4% da população total, no período. Vale lembrar que a Pesquisa OD do Metrô é a única que traz a localização dos empregos, tanto formais quanto informais.

As mudanças impostas pela pandemia deixaram marcas no comportamento de deslocamento. Embora o home office tenha se popularizado temporariamente, a pesquisa revelou que 87,3% dos trabalhadores estão no regime presencial e 12,7% no trabalho remoto, home office ou híbrido. As matrículas escolares distribuem-se em 91,2% em regime presencial e 8,8% em regime de ensino a distância.

Redução nas viagens diárias

No período de 2017 a 2023, o índice de mobilidade total passou de 2,02 para 1,68 viagens por pessoa/dia. A atual edição da Pesquisa OD mostra que foram realizadas 35,6 milhões de viagens diárias na RMSP, sendo aproximadamente 70,5% delas por modos motorizados (coletivo e individual) e 29,5% por modos não motorizados (a pé e bicicleta). Em comparação com 2017, o total de viagens diárias apresentou uma redução de 15,1% em 2023, com uma queda de 11,1% nas viagens motorizadas e de 23,3% nas não motorizadas.

Quanto à divisão modal, a distribuição percentual das viagens motorizadas por transporte individual passou de 45,9% para 51,2%, enquanto por transporte coletivo houve uma redução de 54,1% para 48,8%. A distribuição percentual das viagens não motorizadas por bicicletas passou de 2,8% para 4,5%, enquanto as viagens a pé caíram de 97,3% para 95,5%.

Do total de 21,236 milhões da população, 36,5% não fizeram viagens no dia anterior à entrevista da OD em 2023; enquanto em 2017 esse índice de imobilidade foi de 29,9%. As mulheres foram as que menos realizaram viagens no dia anterior à entrevista (56,8%).

Origem e Destino em números

Com uma série histórica ininterrupta desde 1967, a Pesquisa OD é referência para o planejamento da rede de transporte da maior metrópole da América Latina. Entre agosto de 2023 e meados de 2024, foram 111 mil arrolados e verificados, 74 mil domicílios visitados, dos quais 32 mil domicílios válidos e aceitos, e 79 mil pessoas pesquisadas. Os dados de 2023 serão fundamentais para projetar novas linhas e melhorar a integração entre os diferentes modais, promovendo uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável.