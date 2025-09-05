PIB paulista cresce 2,5% em 12 meses

O Produto Interno Bruno (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses, na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, livre dos efeitos sazonais. O levantamento foi feito com dados elaborados pela Fundação Seade.

A alta se deve ao setor de serviços, com avanço de 3,5%.

“O avanço da nossa economia, especialmente no setor terciário, é resultado das medidas de modernização da administração pública, desburocratização e iniciativas voltadas para atrair investimentos. Essas ações têm feito a diferença desde o início da nossa gestão e estão gerando resultados positivos para o estado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

No acumulado de 2025, de janeiro a junho, o PIB paulista avançou 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, com crescimento da Agropecuária (4,5%) e do setor de Serviços (2,9%).