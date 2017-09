Polícia Militar abre concurso para contratação de 221 alunos-oficiais

A Polícia Militar abriu concurso para a contratação de 221 alunos-oficiais. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e as inscrições podem ser realizadas a partir das 10 horas do dia 27 de setembro até às 23h59 de 26 de outubro de 2017.

Os cadastros serão realizados exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. Para concluir a inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 130. Ao final do período determinado pelo edital, o boleto não estará mais disponível.

Os aprovados no concurso farão o curso superior de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e irão usufruir de remuneração básica inicial de R$ 2.988,05 – equivalentes a soma das parcelas padrão, Regime Especial de Trabalho Policial e insalubridade.

As principais atribuições do cargo estão relacionadas à gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, com conhecimento na busca de soluções para problemas de atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.

Para concorrer, é preciso ser brasileiro, ter no mínimo 17 e no máximo 30 anos de idade, ensino médio completo, não ter antecedentes criminais, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar obrigatório. Os homens devem ter no mínimo 1,6 metro de altura, e as mulheres, 1,55.

Os candidatos serão avaliados em prova com questões objetivas e redação e também serão submetidos à avaliação de condicionamento físico, exames de saúde e psicológicos, além de passar por um processo de investigação social e análise de documentos.