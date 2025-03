Polícia prende envolvidos em latrocínio de ciclista em São Paulo

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (19) o condutor da moto utilizada no latrocínio contra o ciclista Vitor Medrado, que aconteceu na região do Itaim Bibi, em São Paulo, em 13 de fevereiro. O homem, de 27 anos, foi encontrado em Paraisópolis, na zona sul, durante uma operação da 1ª Delegacia de Roubos e Latrocínios.

O comparsa dele, responsável por efetuar o tiro que matou a vítima, já havia sido preso há pouco mais de uma semana.

“Foi um trabalho conjunto que envolveu uma investigação minuciosa para descobrir o paradeiro dos criminosos. Inicialmente, chegamos à líder da quadrilha que financiava esses crimes e, posteriormente, conseguimos identificar os responsáveis pelo latrocínio. Foi questão de tempo até conseguirmos prender os dois”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foi necessário uma análise minuciosa de câmeras de segurança para identificar o suspeito preso hoje. “Notamos as características físicas dele, percebemos que era um homem mais forte. Depois, acompanhamos toda a rota realizada por essa moto, que saiu lá de perto do parque, onde o Vitor foi morto, até a comunidade de Paraisópolis”, explicou.

Depois disso, os policiais conseguiram os dados pessoais e o endereço do investigado. Com as provas, a Justiça expediu o mandado de prisão.

O investigado foi surpreendido pelas equipes nas primeiras horas da manhã, enquanto ainda dormia. Na casa dele foi apreendido uma arma, possivelmente usada no latrocínio contra o ciclista. O item foi encaminhado à perícia.

Conforme os investigadores, o suspeito possui passagens criminais por tráfico de drogas e receptação.

Prisão do atirador

O criminoso que estava na garupa da motocicleta no momento do crime foi preso em flagrante em 8 de março, após roubar duas pessoas na zona oeste da capital. A ação foi realizada pela Polícia Militar, que apreendeu com ele uma arma com a numeração raspada e uma moto furtada. O piloto da moto fugiu.

Segundo o delegado Sayeg, a prisão desse envolvido não foi divulgada para não atrapalhar as investigações contra o condutor da motocicleta. “Acredito que se ele soubesse da prisão do atirador, o outro envolvido daria um jeito de fugir, então atrapalharia uma ação nossa que já estava sendo planejada”, revelou.

Mulher que fornecia armamento também foi detida

Os investigadores também conseguiram deter no último mês uma mulher conhecida como "mainha do crime". Ela é suspeita de liderar a quadrilha que pratica roubos com uso de motocicletas na capital paulista. A investigada também “alugava” equipamentos aos integrantes do bando, como armamentos e outros objetos.

Conforme apurado, a mulher está diretamente envolvida neste e em outros crimes que aconteceram na cidade, que seguem em investigação.