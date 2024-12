Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou nesta terça-feira (3) lei marcial no país, em discurso não anunciado transmitido ao vivo pela emissora YTN.

Yoon disse que não teve escolha a não ser recorrer à medida para salvaguardar a ordem livre e constitucional. Acrescentou que os partidos de oposição têm usado o processo parlamentar para lançar o país em uma crise.

"Declaro a lei marcial para proteger a livre República da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas, para erradicar as desprezíveis forças antiestatais pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade e a felicidade de nosso povo e para proteger a ordem constitucional livre", disse Yoon.

Ele não especificou no discurso as medidas que serão tomadas.

Yoon citou uma moção, apresentada nesta semana pelo oposicionista Partido Democrático, que tem maioria no Parlamento, para destituir alguns dos principais promotores do país e sua rejeição de uma proposta orçamentária do governo.

