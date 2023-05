Presidente do Sincomércio defende assinatura de petição "em defesa do Sesc e do Senac"

O presidente do Sincomércio do Alto Tietê, Valterli Martinez, convocou os comerciantes e comerciários da região para assinarem uma petição contra um projeto que tramita no Senado que retira 5% da contribuição do setor para o Sesc e Senac.

A declaração veio por meio de vídeo pelas redes sociais. Veja o vídeo aqui.

Nomeado de "Em defesa do Sesc e Senac", a petição tem recebi muitas assinaturas nos últimos dias.