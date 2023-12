Pró-Vítima e Conselho de Odontologia firmam convênio para capacitar dentistas no acolhimento

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral às Vítimas (Pró-Vítima) celebrou nessa quarta-feira (27/12) um convênio com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp). O intuito da parceria é capacitar, de graça, dentistas e demais profissionais de saúde bucal que atuam no estado, visando um melhor acolhimento pós-traumático para vítimas de violência com sequelas físicas.

A parceria foi firmada pela presidente do Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, e pelo presidente do Crosp, Braz Antunes. Luis Frederico Balsalobre Pinto, conselheiro da entidade de classe, também participou do ato.

O objetivo do convênio é proporcionar a quem trabalha no segmento odontológico uma formação extracurricular que qualifique a abordagem de pacientes com histórico pós-traumático. Segundo levantamento do Crosp, cerca de 100 mil profissionais, entre cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos da área, estão em atividade no estado de São Paulo.

De acordo com a presidente do Pró-Vítima, o convênio tem natureza científica e visa resgatar a autoestima e a qualidade de vida de quem sofreu algum tipo de violência física e que, desta forma, precisa de cuidados de um profissional de Odontologia:

“Quando se trata do rosto e do sorriso que precisam ser restituídos, restaurados, após uma agressão, uma violência sofrida, ou um acidente, o atendimento deve ser diferenciado e humanizado. Por isso, essa capacitação. E, da mesma maneira que estamos firmando essa parceria com o Crosp, o Pró-Vítima tem a intenção de alcançar outros segmentos da sociedade civil”, observa Celeste.

Com o convênio assinado, o Pró-Vítima e o Crosp darão início, agora, à preparação de uma agenda de atividades para 2024. Dentro das próximas semanas, serão definidos a grade do curso, as datas em que ele será ministrado, a carga horária, corpo docente e os locais onde acontecerão as aulas com os profissionais de saúde bucal:

“Este é um importante avanço do Instituto no desenvolvimento das Ciências Vitimológicas e de Justiça no País. Ao mesmo tempo, estamos promovendo diálogo entre profissionais de diferentes setores da sociedade e o poder público, para que as vítimas tenham atenção e cuidados diferenciados em várias demandas”.

No ato de assinatura do convênio, o presidente do Crosp enalteceu a atuação do Pró-Vítima junto aos vulneráveis:

“Rica essa oportunidade de conhecer mais do trabalho do Instituto. Com a doutora Celeste, discutimos diversas situações e possibilidades de promoção do conhecimento, pensando sempre na saúde e no bem-estar das vítimas”, ressaltou Antunes.

Segundo Celeste, a ideia de estabelecer maior interação entre o Crosp e o Pró-Vítima ganhou força após sua participação num evento realizado pela entidade e que abordou os aspectos jurídicos e a responsabilidade civil da Odontologia:

“A partir desse encontro, planejamos a realização de seminários e de palestras em conjunto, valorizando a Odontologia como instrumento de garantia da saúde das vítimas. Ações preventivas à vitimização podem ser colocadas em prática a partir dessa cooperação técnica entre entidades”, finaliza a promotora de Justiça.