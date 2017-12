Proposta que reduz benefício do saidão de presos avança no Senado Matéria ainda precisa passar por mais uma votação no plenário da Casa

Por arine Melo - da Agência Brasil 06 DEZ 2017 - 20h34

Benefício de saída temporária de presidiários das cadeias, conhecido como “saídão”, poderá ser reduzido Foto: Arquivo/Agência Brasil O benefício de saída temporária de presidiários das cadeias, conhecido como “saídão”, poderá ser reduzido. É o que prevê uma proposta (PLC 146/2017) aprovada nesta quarta-feira (6) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto restinge de sete dias, até cinco vezes ao ano, para até quatro, duas vezes por ano, o benefício. Em seu voto, a relatora Simone Tebet (PMDB-MS) foi favorável à proposta, que também agrava a pena para detentos que cometerem novos crimes no tempo em que estiverem fora da prisão. A matéria ainda precisa passar por mais uma votação no plenário da Casa.

