Região tem 15 casos de intoxicação por metanol descartados e um em investigação

O Alto Tietê tem 15 casos de intoxicação por metanol descartados, além de um em investigação, de acordo com os dados do gabinete de crise do Governo do Estado de são Paulo. Nenhum caso ainda foi confirmado na região.

Itaquá tem sete casos descartados, Ferraz, Mogi e Suzano têm dois e Poá e Santa Isabel têm um. O caso que ainda está em investigação é em Suzano.

Estado

O estado de São Paulo tem 19 casos suspeitos de intoxicação por metanol, o menor número desde 2 de outubro, quando a Secretaria de Estado da Saúde passou a disponibilizar o balanço de casos. Nesta segunda-feira (20), o estado contabiliza 408 suspeitas descartadas. O total de casos confirmados se mantém em 38, com seis óbitos, desde a sexta-feira (17).

O Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento às intoxicações. Após a divulgação do balanço desta segunda (20), os casos sobre metanol passam a ser informados diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

Na noite de sexta-feira, fiscais do Procon-SP e agentes da Polícia Civil de São Paulo visitaram dois estabelecimentos denunciados na Zona Leste. Em um dos estabelecimentos, foram encontradas algumas garrafas com suspeita de adulteração, sem informação do lote. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para análise. No outro estabelecimento, os fiscais encontraram apenas não-conformidades em relação ao Protocolo Não se Cale.

Desde o início de outubro, está disponível no site do Procon-SP um atalho para receber denúncias sobre bebidas suspeitas de adulteração. Outra frente de atuação do Procon-SP é o reforço das informações sobre os cuidados para se prevenir contra produtos adulterados.

O número de pessoas presas nas investigações a respeito de irregularidades em vendas de bebidas em SP subiu para 64. A Polícia Civil prendeu quatro homens em Santo André durante uma operação de combate à adulteração e comercialização de bebidas falsificadas. Um outro suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal.

No Jardim Irene, os policiais identificaram uma adega com 152 garrafas de cervejas com falhas nos rótulos e tampas reutilizadas; no centro, uma lanchonete apresentava bebidas com coloração diferente das originais e garrafas tinham rótulos e lacres falsos; no Jardim Pastor, uma adega possuía em estoque uma vodca com selo de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) irregular e num bar no bairro Utinga, foram apreendidas nove garrafas com tampas, rótulos e selos adulterados.

Veja os principais números atualizados do gabinete de crise

Casos de intoxicação:

– 57 casos no total

– 19 em investigação, sendo um óbito (um de Piracicaba de 49 anos);

– 38 casos confirmados, com 6 óbitos (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; um homem de Osasco de 23 anos e um homem de 37 anos de Jundiaí).

– 408 casos descartados no total

Apreensões:

– Mais de 22 mil garrafas apreendidas desde o dia 29/9 (Mais de 72 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025)

– 481,5 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9 (Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano)

– Mais de 130 mil vasilhames vazios apreendidos

– 15 barris apreendidos

Prisões:

64 pessoas presas; 44 desde o dia 29/9

Interdições:

15 estabelecimentos interditados cautelarmente

Suspensões de inscrições estaduais:

20 estabelecimentos com inscrições estaduais suspensas