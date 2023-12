Saiba como tornar sua casa mais refrescante para o verão

Depois de um dos anos mais quentes da história, o verão de 2024 promete não dar trégua aos brasileiros e seguir com altas temperaturas por todo o País. Pesquisadores da Organização Meteorológica Mundial (OMM) já alertam que que as temperaturas muito altas podem se prolongar pelo menos até abril de 2024, devido aos efeitos do fenômeno El Niño que vão continuar a ter maior influência sobre o clima do Brasil.

E com o calor dando as cartas por aí, que tal repensar a decoração da casa para criar uma atmosfera mais refrescante? A designer de interiores Amanda Glória conta que a decoração e desempenha um papel fundamental na criação de ambientes agradáveis e confortáveis na estação mais quente do ano. Uma das dicas da profissional para aliviar o calor é escolher cores claras para as paredes e móveis. “Tons suaves, como branco, bege e cinza claro, refletem a luz solar em vez de absorvê-la, o que ajuda a manter o ambiente mais fresco”, diz Amanda.

Outra sugestão da designer é investir em cortinas ou persianas adequadas para bloquear a entrada de raios solares diretos. Tecidos leves, como voile ou gaze de linho, podem ser utilizados para manter a privacidade sem bloquear totalmente a luminosidade. Além disso, o uso de películas protetoras nos vidros das janelas também é uma alternativa eficiente para reduzir a entrada de calor.

Amanda Glória também destaca a importância de investir em um bom sistema de ventilação nos espaços. “Além de ar condicionado, a utilização de ventiladores de teto, ventiladores portáteis ou até mesmo a instalação de janelas amplas que permitam a entrada de brisa natural são opções interessantes, porque a circulação de ar adequada contribui para a sensação de frescor no ambiente”, justifica.

Plantas no ambiente

A utilização de plantas na decoração é outra dica valiosa de Amanda Glória. Além de trazerem vida e beleza aos espaços, as plantas também têm a capacidade de reduzir a temperatura ambiente por meio da evaporação da água em suas folhas. “Espécies como a samambaia, a espada de São Jorge e o lírio da paz são ótimas escolhas para ambientes internos”, indica a designer.

Amanda fala ainda de jardins verticais e paredes verdes, tanto nas áreas externas como internas, para amenizar os efeitos das altas temperaturas. “Essa planta vai reter o calor antes dele entrar na casa, ou seja, não é só ganho estético, mas conforto ambiental essencial para muitos projetos arquitetônicos”. Estudos demonstram que as paredes verdes, em dias quentes, podem diminuir em até 6°C a temperatura das paredes internas dos edifícios.

Sobre Amanda Glória

_Natural de Itanhaém, no litoral de São Paulo, Amanda Glória é formada em Design de Interiores pela ETEC Presidente Getúlio Vargas. Antes mesmo de se formar. já dava aulas de SketchUp e AutoCAD, softwares de modelagem de maquetes eletrônicas e detalhamento de projetos. Sua trajetória profissional inclui uma passagem pelo Studio Kaza, com a arquiteta Suellen Figueiredo, e venda de móveis planejados.

Em janeiro de 2023, criou a Amanda Glória Interiores, onde oferecia prestação de serviços de empreitada e consultoria especializada de design de interiores._