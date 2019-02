São Paulo reabrirá viaduto da Marginal Pinheiros em março

A prefeitura de São Paulo informou na terça-feira (12) que o viaduto na Marginal Pinheiros, interditado desde 15 de novembro do ano passado, deverá ser reaberto para circulação de carros leves no dia 18 de março.

As obras de recuperação do viaduto, que cedeu cerca de 2 metros, custaram aos cofres da prefeitura aproximadamente R$ 19 milhões. Os contratos com as empresas responsáveis pelos reparos foram feitos de forma emergencial, sem licitação.

De acordo com a prefeitura, foram instaladas estruturas de fibras de carbono, material mais resistente e durável que substitui o aço. Também foram recuperadas uma junta de dilatação e houve troca dos aparelhos de apoio de dois pilares.

Testes

Segundo o prefeito Bruno Covas, testes serão feitos durante o período do carnaval. “As obras de manutenção poderão ser feitas já com o viaduto sendo utilizado pela população com carros leves. Vamos fazer uma fase de testes para poder comprovar [se isso é possível]. Caso os testes confirmem essa hipótese, o viaduto será liberado para carros leves a partir do dia 18 de março”, disse o prefeito.

A prefeitura anunciou ainda que um edital de licitação para recuperar o restante da estrutura do viaduto será lançado na próxima semana. Segundo a administração municipal, o valor dos contratos será de cerca de R$ 10 milhões. Estão previstas trocas de juntas de apoio, de duas juntas de dilatação (no começo e no final da estrutura) e dos guarda-corpos, além da correção de fissuras nos pilares.

A velocidade de circulação dos trens da Linha 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passam por baixo do viaduto afetado, voltou ao normal nesta terça-feira, sem redução de velocidade.