São Paulo registra nesta sexta-feira menor temperatura do ano: 9,1 graus

A capital paulista registrou hoje (13) a menor temperatura do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por volta das 6h da manhã, os termômetros assinalavam 9,1°C no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, abaixo dos 9,3°C do dia 21 de maio. Ainda assim, em áreas menos urbanizadas da zona sul, as menores temperaturas de 2018 foram registradas ontem (12), com 7,9°C, também mais baixo do que em 21 de maio.

Segundo os meteorologistas do Inmet, a intensa massa de ar frio, de origem subpolar, é responsável pela brusca queda de temperatura nos últimos dias. Essa massa de ar frio chegou antes da frente fria.

“Nos próximos dias, o tempo permanece firme, mas com alguma variação de nebulosidade. As condições de baixa umidade relativa do ar se agravam progressivamente. A estabilidade atmosférica também favorece a formação de névoa seca, que priora a qualidade do ar”, disseram meteorologistas.

De acordo com as previsões, a tendência é de elevação gradativa nas temperaturas até a próxima terça-feira (17).

Termômetros oscilam

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a sexta-feira começou gelada com variação de nebulosidade, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 9ºC na capital paulista, mas nas estações meteorológicas na Capela do Socorro e em Perus foram registradas as menores temperaturas: 5,3ºC e 5,8ºC. Entretanto, no decorrer do dia o predomínio de sol diminui a sensação de frio e eleva a temperatura que deve chegar aos 22°C.

De acordo com o CGE, a umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes. No final da tarde as temperaturas entram em declínio e a nebulosidade volta a aumentar. Não há previsão de chuva para a cidade.

Para os próximos dias o CGE prevê que a massa de ar polar perca a força e eleve gradativamente a temperatura, mantendo o tempo seco e ensolarado e reforçando os problemas com a qualidade do ar e os baixos índices de umidade.

O fim de semana segue com sol e temperaturas em elevação, com máximas entre 25°C e 27°C. As madrugadas de sábado e domingo devem continuar frias, com mínimas em torno de 10°C e 12 °C.