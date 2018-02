Segóvia vai dar explicações quarta-feira ao ministro Barroso sobre entrevista

Em nota enviada aos servidores da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Fernando Segóvia, negou que tenha previsto o arquivamento de um inquérito que investiga o presidente Michel Temer, durante entrevista concedida à imprensa nessa sexta-feira (6). No comunicado aos colegas, Segóvia afirma que as investigações contam com "autonomia e isenção" e disse que confia nas equipes da PF.

A afirmação de Segóvia é uma resposta ao ministro Luís Roberto Barroso, que neste sábado (10) determinou a intimação do diretor-geral após as declarações dadas à Agência Reuters e publicadas no portal da empresa jornalística. Na entrevista, o delegado disse que os "indícios são muito frágeis" e sugere que o inquérito "pode até concluir que não houve crime". De acordo com a assessoria da Polícia Federal, Segóvia "responderá diretamente" a Barroso sobre o assunto na próxima quarta-feira (14).