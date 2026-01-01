Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Sorteadas as seis dezenas da Mega da Virada: 09-13- 21-32-33-59

Prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão

01 janeiro 2026 - 11h00Por Da Agência Brasil
- (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Loterias Caixa sorteou na manhã desta quinta-feira (1º) os seis números da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio oficial é recorde, R$1,09 bilhão.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09-13-21-32-33 e 59.  