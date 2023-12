Soulcial envolve mais de 2 mil pessoas e prevê R$ 400 mil em doações no Natal

O Natal de muitas entidades sociais será diferente neste ano. A Soulcial, empresa de impacto social, conseguiu mobilizar até agora mais de 2 mil pessoas para arrecadar e doar cupons fiscais sem CPF. Até janeiro, a previsão é de que esses cupons gerem em torno de R$ 400 mil em doações, impactando diretamente mais de 11 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Campanha de Natal da Soulcial acontece por meio de gincanas que estão sendo realizadas em empresas, instituições de ensino e entidades sociais entre novembro deste ano e janeiro de 2024. Além disso, uma gincana pública também foi aberta no aplicativo Soulcial e, por meio dela, todos os interessados em ajudar, podem se inscrever e começar a doar cupons. O grande diferencial para quem participa dessas gincanas é que, além de ajudar, também pode jogar, competir, ganhar prêmios e acumular cashbacks.

“As Gincanas de Natal da Soulcial vão impactar entidades sociais, que atuam com crianças, adultos e idosos, e desenvolvem trabalhos em áreas como saúde, educação, empregabilidade, acolhimento psicológico, fornecimento de cestas básicas, entre outros”, aponta a co-CEO da Soulcial, Juliana Bertin.

No total, 26 gincanas Soulcial estão em andamento nesse período. Elas beneficiarão 17 entidades sociais parceiras, que estão localizadas nas regiões do Alto Tietê, ABC Paulista, Jundiaí, Jacareí, Guarulhos e outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Soulcial

Desde 2020, as ações da Soulcial beneficiaram mais de 56 entidades sociais do Estado de São Paulo, totalizando R$ 2,5 milhão em doações de 360 cidades paulistas. No total, a startup, nascida no Polo Digital de Mogi das Cruzes, tem mais de 8 mil doadores recorrentes. Por meio da plataforma, é possível direcionar os impostos da Nota Fiscal Paulista para entidades sociais, utilizando ações gamificadas, que engajam pessoas e transformam a sociedade.

Além disso, com o app Soulcial, é possível conectar colaboradores de empresas a projetos de impacto social, fornecendo acompanhamento detalhado por meio de relatórios e métricas ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa).

Para mais informações sobre as Gincanas de Natal da Soulcial e como participar, baixe o app https://app.soulcial.com.br/