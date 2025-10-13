SP confirma mais 3 casos de intoxicação por metanol; total chega a 28

O estado de São Paulo confirmou três novos casos de intoxicação por metanol, nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e na capital paulista. Com isso, o total de vítimas chega a 28, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Cem casos permanecem em investigação, assim como três mortes, sendo uma de um morador de São Paulo e duas de pessoas que viviam em São Bernardo do Campo. No final de semana, três óbitos tiveram a relação com intoxicação por metanol descartada.

O estado já descartou 246 casos possíveis. Entre os 28 confirmados, cinco são casos que resultaram em mortes, dos quais três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos.



Fiscalizações e interdições

Órgãos de fiscalização tiveram plantão reforçado durante o final de semana, elevando de 13 para 15 o número de estabelecimentos interditados pelas equipes de vigilância sanitária. Segundo a Secretaria de Saúde, as interdições podem ter vários motivos, entre os quais irregularidades fiscais e sanitárias dos estabelecimentos.

No fim de semana, o Procon-SP realizou visitas de orientações junto com os Procons municipais em mais de mil bares e restaurantes de todo o estado, para reforçar cuidados. A ação abrangeu 92 cidades.