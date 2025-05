SP lidera impacto positivo no setor de serviços no 1º trimestre de 2025

O estado de São Paulo teve o maior impacto positivo entre todas as unidades da Federação no volume de serviços prestados no Brasil no 1º trimestre de 2025. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços teve alta de 2,4% no país em relação ao mesmo período de 2024. Já São Paulo, com taxa positiva de 3,5%, exerceu a maior influência sobre o resultado nacional.

Os dados mostram que São Paulo responde por 47,88% do volume total de serviços prestados no Brasil. Na comparação com março de 2024, o estado voltou a apresentar a contribuição positiva mais relevante, com aumento de 2%. A média nacional foi de 1,9% no mesmo recorte. No acumulado de 12 meses, enquanto o país registrou alta de 3%, São Paulo esteve acima da média nacional e teve variação de 4,7%.

Fatores

De acordo com o IBGE, o ramo de informação e comunicação teve grande peso no desempenho do setor de serviços no 1º trimestre, impulsionado pelo aumento nas receitas de empresas que atuam nos segmentos de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; desenvolvimento e licenciamento de softwares; telecomunicações; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; consultoria em tecnologia da informação; e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet.

Os demais avanços vieram dos setores profissionais, administrativos e complementares, transportes, auxiliares aos transportes e serviços prestados às famílias. O crescimento é explicado, principalmente, pelas receitas de empresas de agenciamento de espaços publicitários; intermediação de negócios por aplicativos ou plataformas de e-commerce; consultoria em gestão empresarial; organização e promoção de feiras, congressos e convenções; limpeza geral; serviços de reservas relacionados a hospedagens; transporte aéreo de passageiros; logística de cargas; gestão de portos e terminais; armazenamento de mercadorias; restaurantes e serviços de bufê.

As empresas mais inovadoras, com grande receita, estão sediadas em São Paulo, especialmente nos segmentos de tecnologia da informação, publicidade em mídias sociais, administração de cartões de desconto e programas de fidelidade, além da intermediação de negócios por aplicativos e plataformas de e-commerce.

Desempenho por setores

Veja abaixo a variação positiva das grandes atividades dentro do setor de Serviços no estado no 1º trimestre:

Serviços de informação e comunicação: 10,5%

Serviços profissionais, administrativos e complementares: 5,5%

Serviços Prestados às Famílias: 0,1%

Veja abaixo a variação positiva das grandes atividades dentro do setor de Serviços no estado em 12 meses:

Serviços profissionais, administrativos e complementares: 9,7%

Serviços de informação e comunicação: 8%

Serviços prestados às famílias: 4,3%

Atividades turísticas

No agregado especial da pesquisa que analisa o desempenho das atividades turísticas, São Paulo teve o maior peso positivo no resultado nacional no 1º trimestre, com alta de 5,1%. A média nacional foi de 5,4%, puxada por aumentos de receita em empresas de transporte aéreo de passageiros, restaurantes e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

Em relação a março de 2024, o estado de SP teve crescimento de 3,6%, o segundo maior impacto entre as unidades da Federação. No país, a variação foi de 5,8%.

Já na comparação entre março e fevereiro de 2025, SP registrou o segundo melhor desempenho do país, com alta de 0,5%. A média nacional no mesmo período foi negativa, com recuo de 0,2%.