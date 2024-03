SP recebe a Feira do Intercâmbio STB em 16 de março com entrada gratuita

Com o objetivo de reunir em um só lugar as melhores escolas internacionais para atender quem quer estudar no exterior, o STB, consultoria especializada em educação internacional, promove no dia 16 de março, em São Paulo, a primeira edição da Feira do Intercâmbio STB em São Paulo. O evento, gratuito, acontece presencialmente e é voltado para os mais diversos públicos, entre eles adolescentes que buscam por preparação universitária, profissionais interessados por cursos de qualificação e até mesmo pessoas com mais de 50 anos que enxergam no intercâmbio a oportunidade de descobrir o mundo, fazer networking internacional e aproveitar o tempo livre com novas atividades de lazer.

Os participantes podem obter descontos de até 40% na escolha do programa durante a feira. As inscrições podem ser feitas no site do evento, e o ingresso dará acesso gratuito a palestras e rodas de conversa com quem já viveu essa experiência transformadora.

Esse é o maior evento de educação internacional realizado pelo STB, com instituições dos mais diversos países. “Nosso objetivo é oferecer aos brasileiros a oportunidade de contato com grandes instituições de ensino para que conheçam programas exclusivos. O STB terá uma loja durante o evento para oferecer aos participantes uma consultoria completa”, conta Christina Bicalho, vice-presidente do STB.

Dados do STB mostram que o mercado de intercâmbio na capital paulista apresentou crescimento de 20% em 2023 em relação a 2022.

Programação

Na programação do evento, estarão presentes instituições internacionais como UCLA Extension, New York FIlm Academy, Istituto Marangoni, Kaplan, EC English, Kings Education e muito mais. Jovens adolescentes terão informações sobre o programa Summer Discovery que oferece cursos para alunos do ensino médio durante as férias de julho nas universidades mais respeitadas dos Estados Unidos e Inglaterra. Nesse modelo, o estudante tem a oportunidade de aprofundar os estudos em uma área específica, como programação, liderança, moda, psicologia, produção musical, contabilidade & finanças, ciência forense, dentre outras opções.

Haverá atendimento também para programas de ensino médio no exterior (high school); intercâmbio para público 50+; estudo e trabalho e programas de trabalho nos Estados Unidos (Au Pair e Work and Travel); graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education); extensão universitária; intercâmbio em família e trabalho voluntário. Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas.

“O STB atua há mais de 50 anos no mercado, oferecendo intercâmbios personalizados de acordo com os objetivos de vida de cada pessoa e para os mais diversos públicos, em todas as fases da vida. Com a feira, queremos justamente colocar nossos estudantes em contato direto com renomadas instituições de ensino globalmente conhecidas e que são parceiras do STB, para que possam tirar as dúvidas e escolher o melhor programa de intercâmbio”, afirma Christina.

SERVIÇO

Feira: Feira do Intercâmbio STB

Data: 16 de março

Horário: Das 13h às 18h

Local: Renaissance São Paulo Hotel - Alameda Santos, 2233, Salão das Américas, Jardim Paulista - São Paulo, SP

Inscrição:https://www.sympla.com.br/evento/feira-do-intercambio-stb/2332558?utm_source=assessoria&utm_medium=direto&utm_campaign=evento-geral-assessoria-trafego-feira_do_intercambio_sp

O evento é gratuito e aberto para todos os públicos