SP registra a maior queda de roubos no interior desde 2001

Os crimes patrimoniais no interior do estado de São Paulo alcançaram, em fevereiro, o menor patamar da série histórica, iniciada em 2001. A redução nesse tipo de crime é resultado das ações estratégicas das forças de segurança paulistas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Os registros indicam que em fevereiro houve 2.491 roubos em geral, incluindo de carga e a banco. A quantidade é 13,6% menor na comparação com igual período do ano passado, quando foram 2.885, estabelecendo uma redução significativa na série histórica.

O combate aos roubos de carga também tem sido intensificado em todo o interior paulista, especialmente em áreas mapeadas como “rotas” de criminosos pelas investigações policiais. As ações resultaram em uma queda de 33,6% nesse tipo de crime, fechando fevereiro com o registro de 73 ocorrências, a menor marca desde 2011.

Segundo os registros criminais, foram contabilizados 570 roubos de veículos. Apesar de uma oscilação de 50 casos a mais em comparação com o mesmo período do ano anterior, o número é o segundo menor da série histórica.

Os furtos em geral fecharam o mês de fevereiro com uma oscilação positiva em comparação com o ano passado, totalizando 18.078 notificações. Em contrapartida, os furtos de veículos tiveram queda, registrando o terceiro menor resultado em 25 anos. No total, foram 2.067 ocorrências desse tipo nas cidades do interior em fevereiro.