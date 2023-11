Taiwan anuncia nova fase de cooperação bilateral com o Brasil

Taiwan e Brasil deverão estreitar ainda mais os laços e aprofundar a cooperação bilateral em diversas áreas, principalmente, nos segmentos de economia, cultura e tecnologia, inaugurando, assim, uma nova fase no relacionamento entre os países. É o que assegurou o novo representante de Taiwan no Brasil, Benito Liao, ao tomar posse do cargo, nesta quarta-feira (29/11).

O representante, que acaba de chegar ao Brasil, em sua primeira entrevista à imprensa, expressou o compromisso em continuar o progresso já alcançado. Benito Liao destacou que os dois países compartilham valores universais, como liberdade, democracia e respeito pelos direitos humanos.

Também externou o desejo de reforçar, de maneira mais sólida, os laços entre ambos os países na era pós-pandemia, mantendo uma proximidade com o Legislativo e intensificando a colaboração com o Executivo, visando benefícios recíprocos para ambos os povos:

“Taiwan e Brasil têm um grande potencial de cooperação em diversas áreas, incluindo economia, cultura e tecnologia. Temos o compromisso de aprofundar ainda mais essas relações complementares e promover, ativamente, programas de bolsas de estudos destinados ao aprendizado da língua mandarim, uma forma, também, de fortalecer os laços entre os dois países”, destacou.

O representante enfatizou a posição global de Taiwan no comércio mundial, com destaque para a força da economia taiwanesa, predominantemente, orientada para exportação: é a 21ª maior economia global (15ª maior em exportações e 18ª maior em importações), com grande competitividade, especialmente, nas áreas de alta tecnologia.

No segmento tecnológico, Taiwan desempenha um papel crucial nas cadeias de suprimentos globais, ocupando o sexto lugar no ranking mundial, de acordo com o Relatório Anual de 2023 do Instituto de Administração de Lausanne (IMD) da Suíça.

“Este é um momento extremamente importante, uma oportunidade de colaboração mútua, em que as duas nações podem trabalhar juntas para construir uma amizade mais estreita e trazer benefícios tangíveis para ambos os povos”, destacou o representante.

O novo representante agradeceu o apoio do Brasil a Taiwan e reforçou o apreço pelo país e a confiança em uma era renovada de cooperação próspera entre os ambos.