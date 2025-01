A Justiça derrubou a liminar que havia concedido em ação promovida por parlamentares do PSOL. Eles pediam o cancelamento do aumento da tarifa municipal de ônibus na cidade de São Paulo, alegando falta de participação popular na decisão do Executivo municipal.

O aumento da tarifa - de R$ 4,40 para R$ 5 - foi o primeiro desde 2021, sendo anunciado pela municipalidade no último dia 26.

Porém, parlamentares da oposição conseguiram liminar que havia deixado a efetivação do aumento em suspenso.