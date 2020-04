Termina em 6 de maio prazo para tirar, transferir ou regularizar título eleitoral

O prazo para o eleitor fazer o alistamento (primeiro título), transferir o título para outra cidade, solicitar alterações e regularizar inscrição cancelada no caso de ausência às urnas termina na próxima quarta-feira (6). Os serviços devem ser solicitados por meio do Título Net, sem sair de casa. Após esse prazo, o cadastro eleitoral é fechado para que a Justiça Eleitoral possa organizar as Eleições Municipais de 2020.

O eleitor deve pedir a alteração de dados nos seguintes casos: mudança de município (transferência), alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade, atualização de dados pessoais indispensáveis à expedição de documentos ou ao exercício de direitos. Já quem não votou e não justificou a ausência às urnas nas três últimas eleições deve regularizar o título cancelado para votar e para não sofrer, ainda, impedimentos na vida civil.

Título Net

O eleitor deve preencher on-line o formulário Título Net e encaminhar, nesse próprio requerimento, seus documentos pessoais.

Suspensão temporária do cancelamento de títulos de eleitor

A Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos dos eleitores que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório, realizado em 479 municípios paulistas em 2019. Assim, para esses eleitores não é necessária qualquer regularização neste momento, pois poderão votar normalmente nas Eleições Municipais de 2020.