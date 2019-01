Toffoli homologa desistência de habeas corpus de João de Deus

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu neste sábado (12) homologar o pedido de desistência do habeas corpus protocolado pela defesa do médium João de Deus.

Mais cedo, os advogados do médium informaram que a desistência é uma estratégia processual. Segundo o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, a defesa vai esperar o julgamento de outro habeas corpus protocolado na Justiça de Goiás, que retornou às atividades nesta semana, após o recesso de fim de ano.

João de Deus está preso desde 16 de dezembro, no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia (GO), sob a acusação de violação sexual mediante fraude e de estupro de vulnerável, crime que teria sido praticado contra centenas de mulheres. A defesa nega as acusações.

O caso era analisado por Toffoli desde 20 de dezembro, primeiro dia do recesso no Supremo, mas não houve decisão sobre a soltura.