Torcedora do Palmeiras feriada em confusão no sábado morre em São Paulo

A palmeirense ferida em confusão no jogo entre o clube paulista e o Flamengo morreu nesta segunda-feira (10). A informação foi divulgada pela família da jovem nas redes sociais.

Ela estava internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo, após ser socorrida ainda no local. Ela sofreu duas paradas cardíacas depois de ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, segundo informações da família.

"Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano, irmão de Gabriela.