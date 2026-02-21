Trump diz que aumentará tarifa global de 10% para 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (21) que elevará de 10% para 15% a tarifa temporária aplicada sobre produtos importados de diversos países. A medida ocorre após a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidar o programa tarifário anterior, que havia sido criado com base em uma lei de emergência econômica.

Em reação à decisão judicial, Trump já havia determinado, na sexta-feira (20), a cobrança imediata de uma taxa de 10% sobre todas as importações, adicional às tarifas já existentes.

A legislação norte-americana permite a aplicação de tarifas de até 15% por um período máximo de 150 dias, embora a medida ainda possa ser alvo de questionamentos legais. Durante esse intervalo, o governo pretende elaborar um novo pacote de tarifas que seja juridicamente sustentável.

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente afirmou que o aumento entrará em vigor imediatamente e justificou a decisão alegando que diversos países teriam se beneficiado, por décadas, de relações comerciais consideradas desvantajosas para os Estados Unidos.