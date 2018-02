Univesp abre inscrições para docentes e tutores a distância; remuneração passa R$ 10 mil

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com as inscrições abertas para contratação de professores doutores. São vagas para docentes formados nas áreas de Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Matemática e Pedagogia.

E também para professores titulares nas áreas de pós-graduação e pesquisa. Os interessados devem se inscrever pela Internet até sexta-feira (9).

A remuneração para os docentes ultrapassa os R$ 10 mil mensais. Os editais com o calendário e as informações sobre os concursos de cada área estão disponíveis no site da Univesp.

A Univesp também busca tutores por meio do processo seletivo simplificado. Neste caso, a contratação é por tempo determinado. São 143 vagas para atuar nos cursos de graduação de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes e Multidisciplinar.

Para esses candidatos a inscrição vai até o dia 12 de fevereiro, às 9 horas. Para os tutores as inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário eletrônico. Nos campos, o candidato informará o endereço do seu currículo lattes até às 9 horas do dia 12/02/2018, hora de Brasília.

A contratação de tutores a distância, que serão responsáveis pela tutoria, acompanhamento e monitoramento dos cursos de graduação da UNIVESP, será por meio de processo seletivo simplificado classificatório.

O preenchimento do formulário não garante a vaga, mas possibilita entrevista para possível contratação.