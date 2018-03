USP abrirá inscrições para curso de empreendedorismo nesta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (12), o Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) estarão abertas as inscrições para curso de empreendedorismo. O curso de extensão “Mão na massa: aprendendo a empreender”, é fruto de uma parceria entre a Endeavor, Sebrae, Agência USP de Inovação e Startup Design.

Podem participar pós-graduandos, mestres, doutores e pós-doutores da USP. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de março através dos e-mails gpdiniz@usp.br e jcesarbf@usp.br. Serão aceitas inscrições individuais ou em grupos de até três pessoas. As aulas serão presenciais e online e terão início no dia 16 de abril até 28 de maio.

– Confira o edital

O curso visa expor os conceitos e técnicas de empreendedorismo e que os alunos aprendam a mapear oportunidades de negócio, definir seu diferencial competitivo, identificar tendências e construir um modelo próprio de negócio.

O plano de aula será dividido em três módulos: Autoconhecimento – A carreira empreendedora, Descoberta – Oportunidade de alto impacto e Criação de startups com poucos recursos.

As aulas presenciais serão realizadas no Prédio Didático do Departamento de Anatomia do ICB, localizado na avenida Professor Lineu Prestes, 2.415, no campus Cidade Universitária, em São Paulo.