Vacina em pó? Conheça a tecnologia do imunizante contra a dengue do Butantan

A vacina do Butantan contra a dengue, aprovada nesta quarta-feira (26) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será armazenada em pó nas unidades de saúde. A liofilização do produto facilitará não apenas o transporte, mas, também, o armazenamento do produto.

Com a liofilização, a vacina é transformada em pó após o congelamento e remoção da água. Isso torna o produto mais estável durante o transporte e o armazenamento, uma vantagem para países de dimensões continentais, como o Brasil.

Enquanto algumas vacinas podem exigir temperaturas mais rigorosas, a versão liofilizada necessita apenas de refrigeração padrão (entre 2°C e 8°C), a mesma utilizada para a maior parte das vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Isso reduz perdas e ajuda a manter a segurança do imunizante mesmo em trajetos longos.

A maior estabilidade também permite a formação de estoques estratégicos por mais tempo, ajudando estados e municípios a planejar campanhas de vacinação e manter abastecimento regular. Vale lembrar que a vacina do Butantan parte de São Paulo para abastecer todo o país. Ao todo, é esperada a produção de até 30 milhões de doses anualmente.

Frascos da vacina contra a dengue do Butantan. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo

Como funciona a liofilização

A liofilização de imunizantes segue três etapas principais:

Congelamento: preserva a estrutura molecular do produto.

Sublimação: a água é removida diretamente para o estado gasoso em câmaras de baixa pressão.

Secagem final: reduz a umidade residual e resulta em um pó estável.

Antes da aplicação, o profissional de saúde adiciona o diluente específico ao frasco com a “vacina em pó”. Depois disso, a dose única é aplicada normalmente.

Conheça a vacina do Butantan

A Butantan-DV é a primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo. O imunizante foi desenvolvido para proteger contra os quatro sorotipos de dengue e teve seus dados de segurança e eficácia divulgados no New England Journal of Medicine. Com a autorização da Anvisa, a vacina deve ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) pelo Ministério da Saúde para ser usada nacionalmente.