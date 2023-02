Volta as aulas: Supera oferece teste gratuito de habilidades do futuro

Em 2023 o Supera, rede de escolas de ginástica para o cérebro, reforça seu compromisso com a sociedade e oferece, gratuitamente, um teste de habilidades do futuro voltado especialmente para crianças e adolescentes em fase escolar.

O teste pode ser feito em qualquer unidade Supera no Brasil mediante agendamento e é uma oportunidade única para mapear as condições de aprendizagem depois do período pandêmico – quando muitos estudantes foram prejudicados em diferentes níveis.

O que são habilidades do futuro?

Habilidades do futuro são aquelas sendo exigidas pelo mercado de trabalho e uma tendência para os próximos anos, como aprendizagem ativa, pensamento analítico, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, etc. Por isso, com um mundo cada vez mais rápido de mudanças contínuas, é importante desenvolvê-las desde cedo. Estar pronto para essa realidade é sair na frente. Os testes de habilidades do futuro foram desenvolvidos de forma exclusiva por Lívia Ciacci, neurocientista do SUPERA – Ginástica para o Cérebro.

Como é o teste de habilidades do futuro para jovens?

Com um conteúdo adaptado para a realidade do jovem que está entrando no mercado de trabalho, o teste considera as muitas mudanças do cérebro nesta faixa etária e oferece ao público a oportunidade de identificar com mais clareza quais pontos podem estar dificultando uma possível contratação e desenvolvimento pessoal e profissional. Atualmente muitos projetos educacionais incluem o ensino de empreendedorismo e inovação para jovens, já pensando em competências e atitudes necessárias para um futuro breve.

A neurocientista do Supera, Livia Ciacci, lembra que antes de aprender qualquer atitude complexa (como o empreendedorismo), é vital ter uma estrutura neuronal de atenção, controle inibitório, memória de trabalho e metacognição preparada, principalmente considerando o contexto atual digitalizado e repleto de distrações.

“Sabemos que na adolescência ocorrem muitas transformações no sistema nervoso que acompanham a maturação dos lobos frontais, momento que pode ser otimizado com o aprendizado de padrões de tomada de decisão e pensamento estratégico que vão favorecer o desenvolvimento das soft skills desde cedo”, pontou.

Habilidades do futuro para crianças

Para avaliar crianças com menos de 10 anos, o Supera criou uma metodologia exclusiva que auxilia na análise das habilidades primárias e têm relação direta com o desenvolvimento das 7 habilidades comportamentais essenciais para um melhor desempenho da criança em suas atividades. São elas:

Comunicação - Teste de linguagem e interpretação

Pensamento crítico - Raciocínio lógico

Empatia e colaboração - Interação inter e intrapessoal

Aprendizado ativo - Atenção, pensamento lateral e visuoespacial

Resiliência e persistência - Controle inibitório

Inteligência emocional - Interação intrapessoal e pensamento analítico

Influência social - Atenção e memória de trabalho

“Prestar atenção em algo tende a ser mais difícil para as crianças pelas próprias características exploratórias. A falta de atenção tem seu período mais crítico na faixa entre os cinco e oito anos. A partir desse conhecimento, os objetos manipuláveis, o lúdico e os jogos passam a ser aliados ao aprendizado de habilidades cognitivas, não só por chamar mais a atenção, mas também pelo estímulo à motivação, desencadeando diversos processos de ativação dos neurônios”, detalhou Livia Ciacci, neurocientista do SUPERA.

Teste online: Além da possibilidade de fazer o teste diretamente na unidade, é possível acessar o teste também de forma virtual, acesse: http://bit.ly/3jmCdNr.