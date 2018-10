Lance Livre 06-10-2018

Parceria

Uma parceria firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o buscador do Google, a partir da análise dos termos mais buscados nos dias que antecedem a eleição e no próprio dia do pleito, permitiu o desenvolvimento de uma série de ferramentas para auxiliar eleitores.

Google

Desde quinta-feira, se o eleitor pesquisar na busca do Google “Como votar?”, aparecerá uma caixa especial com informações provenientes do TSE indicando, por exemplo, quais documentos são necessários, como votar na urna eletrônica, qual a ordem de voto na urna e qual o horário da votação, entre outras informações relevantes.

Onde votar?

O mesmo ocorrerá quando o usuário procurar seu local de votação. Buscando pela expressão “Onde Votar? ”, uma caixa se abrirá para que o eleitor obtenha a informação a partir do preenchimento do seu nome ou número do título de eleitor, data de nascimento e nome completo da mãe.

Resultados

Após o encerramento da votação, será possível acompanhar a apuração dos votos para presidente (após o fim da votação no Acre, às 19h do horário local de Brasília), senador e deputado federal (às 17h do horário local da respectiva unidade da federação) diretamente pela busca, praticamente, em tempo real.

Resultado Eleições

Ao procurar “Resultado Eleições 2018” ou “Apuração Eleições 2018”, uma caixa será exibida no topo da busca com os resultados atualizados.

Pesquisa

O acompanhamento do resultado também estará disponível quando se pesquisar pelo nome de algum candidato a presidente ou pelo nome de um partido: a caixa com a apuração dos votos irá aparecer logo abaixo do Painel de Conhecimento do candidato. “Ok, Google, quero falar com o TSE”

Alçao do TSE

Outra experiência disponível é a Ação do TSE no Google Assistente. É a primeira vez que uma autoridade eleitoral cria uma ação especial no Assistente. É possível conversar com o TSE para consultar como votar, descobrir o número do título de eleitor, qual o local de votação e tirar dúvidas gerais sobre o processo eleitoral. Para começar, basta dizer “Ok, Google, quero falar com o TSE” ou digitar “Quero falar com o TSE” no Assistente, e as opções de conversa aparecerão.